اونلاين | live hd مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم الخميس 21-2-2019 في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الهلال السعودي والاتحاد بث مباشر اون لاين اليوم 21-02-2019 الأسطورة الدوري السعودي يشارك فريق الاتحاد مباراته أمام فريق الهلال ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين، والتي سوف تقام على ملعب الجوهرة المشعة فيما أكد رئيس نادي الاتحاد أنه قد تعاقد بشكل رسمي مع المهاجم "ناصر الشمراني" بعد أن تم الإنتهاء من كافة الإجراءات التي تخلصه من فريق الشباب فيما صرح "حمد الصنيع" الذي يشغل منصب رئيس اتحاد جدة، أن المباراة سوف تشهد غياب حارس مرمى الاتحاد "جروهي" الذي أصيب خلال مباراته الأخيرة مما اضطره عن الغياب عن الملاعب خلال هذه الفترة مشاهدة مباراة الهلال السعودي والاتحاد بث مباشر بتاريخ 21-02-2019 الدوري السعودي ويأمل لاعبي الهلال من تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المباراة والفوز على الاتحاد، وخاصة أنه يحقق نجاحاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية على الاتحاد.

الإتحاد Vs الهلال.

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 21).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 .

الملعب : الجوهرة المشعة .

المعلقين : فارس عوض وبلال علام (KSA) + علي سعيد الكعبي (Dawri) .

نتيجة مباراة الذهاب : الهلال (3-1) الإتحاد.

Advertisements

موعد المباراة :

في تمام الساعة الــ 8:25 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة الــ 7:25 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة الــ 7:25 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة الــ 7:25 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة الــ 7:25 مساءاً بتوقيت سوريا .

في تمام الساعة الــ 7:25 مساءاً بتوقيت لبنان .