واندا نارا تكشف حقيقة تمرد زوجها ماورو إيكاردي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بعد شد وجذب كثير خلال الأيام القليلة الماضية، عن تصرفات وتدخل واندا نارا، زوجة النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، في حياة اللاعب، كونها وكيلة أعماله، ردت واندا بعد تطور أزمة اللاعب مع إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي.
واندا نارا، وكيلة وزوجة إيكاردي، علقت على ما تردد مؤخرا حول قرار زوجها بعدم اللعب مجددا لفريق إنتر ميلان، بعد سحب شارة القيادة منه.. وقالت عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “عار.. الاستمرار في قول السخافات أكثر خطورة، الحقيقة ستبقى واحدة”، في إشارة إلى نفي تمرد اللاعب الأرجنتيني على فريقه.
تقارير صحفية كانت قد أشارت إلى أن واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال إيكاردي، طلبت الحصول على 8 ملايين يورو كراتب للاعب، من أجل حسم التجديد.
إدارة إنتر ميلان تخطط لمناقشة الشرط الجزائي أيضًا في عقد إيكاردي، والذي يبلغ حاليًا 110 ملايين يورو، للفرق غير الإيطالية، إلا أنه لم يتم الاستقرار بعد على مستقبل هذا البند.
العديد من الشائعات، كانت قد طاردت إيكاردي في الأيام الأخيرة، بشأن رحيله عن إنتر، عقب تجريده من حمل شارة “النيراتزوري”، ومنحها لزميله الحارس سمير هاندانوفيتش، بعد تدخل زوجته في كثير من القرارات بصفتها وكيلة أعماله.
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