«ذا روك» يشوق جمهوره للمخلوقات الخطيرة بالأبيض والأسود

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عمل نجم المصارعة الأمريكي الشهير دوين جونسون، الملقب بـ”ذا روك”، على تشويق جمهوره بصورة بالأبيض والأسود لفيلمه الجديد، والذي سيبدأ قريبا تصوير الجزء الثالث من سلسلة هوليوود الشهيرة، “Jumanji”.

ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” فإن “ذا روك” كشف عن المعلومة الأخيرة بعد ساعات من إعلانه انتهاء تصوير فيلم، “Hobbs & Shaw”، حيث من المقرر إطلاق الجزء الثالث في شهر ديسمبر المقبل.

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دوين جونسون، في إطار ذلك فقد نشر صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” تجمعه مع المخرج، داني ديفيتو، والممثل الشهير، كيفين هارت، خلال استعدادهم لخوض الجزء القادم.

سلسلة “Jumanji” تعد من أشهر أفلام هوليوود للخيال العلمي، والتي تتحدث عن لعبة خطيرة تأخذ أصحابها إلى عالم مليء بالتحديات والغرائب والمخلوقات الخطيرة، حيث يتوجب عليهم اللعب حتى النهاية، ليتمكنوا من الخروج منها.

وكان كل من “ذا روك” وهارت قد شاركا أول مرة في “Jumanji”، في جزئه الثاني الذي أطلق عام 2017، تتمة لجزئه الأول عام 1995، والذي كان من بطولة الممثل الأمريكي الراحل، روبين ويليامز.