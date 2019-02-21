شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يتعادل مع الحزم 1 / 1 في مباراة ركلات الجزاء والان مع التفاصيل

الخليج 365- تعادل الحزم مع الاتفاق بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

تقدم الحزم عن طريق اللاعب فاجنر اليماو من ركلة جزاء في الدقيقة 67، وإدرك الاتفاق التعادل بواسطة اللاعب كريستيان جوانكا من ركلة جزاء أخرى بالدقيقة 70.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق للنقطة 28 في المركز الثامن على جدول ترتيب الدوري السعودي، وارتفع رصيد الحزم للنقطة 23 في المركز الثاني عشر.

وتقام بتمام 7:25 مساء مباراة كلاسيكو الكرة السعودية بين الاتحاد والهلال على ملعب "الجوهرة المشعة".