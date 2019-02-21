شكرا لقرائتكم خبر عن فيلايني : لم أرحل عن اليونايتد بسبب الأموال والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_أكد نجم مانشستر يونايتد السابق "مروان فيلايني"، علي أن رحيله من مانشستر يونايتد الإنجليزي لم يكن بسبب الأموال، فقد أكد علي إنه لو أراد البقاء لبقي.

وشدد البلجيكي علي أن سبب بقائه في الفريق الفترة الماضية هو وجود جوزيه مورينيو، ولو لم يقال مورينيو لكان بقي "فيلايني" في صفوف الفريق.

وقال البلجيكي في حوار مع " Het Niuewsblad": ذهبت للصين لأنهم مهتمين بي منذ سنوات، وانا بحاجة لتحدي جديد، خاصة اني الأن بعمر الواحدة والثلاثين".

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وأضاف " لقد كنت صاحب انتقال قياسي من بلجيكا إلي إنجلترا، وفزت بكل شئ فيما عدا البريمرليج، لهذا أردت تحدي جديد، ربما أعود لبلجيكا يوما ما".

وقد انتقل البلجيكي لإيفرتون من فريق ستاندرليج البلجيكي، في سبتمبر 2008 مقابل حوالي 22 مليون استرليني.

ورحل في يناير الماضي عن فريق مانشستر يونايتد، بإتجاه فريق شاندونج الصيني، مقابل 12 مليون استرليني حسب "ترانسفير ماركت".