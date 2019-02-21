شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح عن الفوز بالبريميرليج: سنحول الحلم إلى حقيقة والان مع التفاصيل

السعودية ينوز 365- أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أنه يسعى لتحقيق حلم جماهير الريدز بحصد لقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وقال صلاح قي تصريحات لشبكة "bein sports"، أتفهم شعور جماهير ليفربول وحلمهم بتحقيق لقب الدوري، سأسعى أنا وزملائي لتقديم كل ما لدينا لتحويل الحلم لحقيقة.

وتابع، أعلم تماماً كم سيسعى مانشستر يونايتد للفوز على ليفربول في المواجهة المقبلة بالبريميرليج، وتعطيله عن تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

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وأضاف الفرعون، غير متفاجئ من تفضيل جماهير يونايتد لمانشستر سيتي للفوز باللقب.

وأتم، أتمنى الفوز بهذه المباراة، وتسجيل هدف أمام مانشستر يونايتد لأنه النادي الوحيد بين فرق الدوري الإنجليزي الذي لم أسجل في شباكه.

يتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدف، بالتساوي مع أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

ويواجه ليفربول مضيفه مانشستر يونايتد يوم الأحد القادم على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.