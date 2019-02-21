شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء النصر وذوب آهن الإيراني في 11 مارس والان مع التفاصيل

الخليج 365- وقع اختيار النصر السعودي على مدينة دبي لتكون محطة لمواجهته المرتقبة أمام ذوب آهن الإيراني، كأرض محايدة للطرفين، ضمن مواجهات بطولة كأس آسيا للأندية . Advertisements وتقرر أن يكون ملعب آل مكتوم في دبي الذي يتسع لعشرة آلاف مشجع مسرحًا للمواجهة السعودية الإيرانية في 11 من مارس المقبل . وتضم مجموعة النصر كلاً من ذوب آهن، الوصل الإماراتي والزوراء العراقي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقاء النصر وذوب آهن الإيراني في 11 مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.