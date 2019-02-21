شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات أليجري تقرب يوفنتوس من توديع دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

الخليج 365- بدا ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس هادئا كالعادة رغم خسارة فريقه 2-صفر على ملعب أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، قائلا "مثل هذه الأمور تحدث".

لكن قرارات أليجري وُضعت تحت المجهر عقب انهيار فريقه في الشوط الثاني، لتصبح آماله في الفوز باللقب في خطر.

وخسر يوفنتوس، الذي لم يتجرع مرارة الهزيمة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، 3 من 7 مباريات في دوري الأبطال، وسيواجه مهمة صعبة لتقليص فارق الهدفين في مباراة الإياب في تورينو، يوم 12 مارس المقبل.

وقاد أليجري يوفنتوس خلال 4 مواسم كاملة إلى لقب الدوري المحلي 4 أعوام على التوالي ولقب الكأس مرتين وبلغ نهائي دوري الأبطال مرتين أيضا.

ونجح في إعادة بناء الفريق عقب رحيل لاعبين مثل بول بوجبا وأرتورو فيدال والثنائي المخضرم أندريا بيرلو وجيانلويجي بوفون.

واشتهر أليجري في الماضي باعتماده على الأمور الخططية مثلما فعل في دور الستة عشر لدوري الأبطال الموسم الماضي أمام توتنهام هوتسبير، عندما قلب المباراة رأسا على عقب، عندما استبدل قلبي الدفاع في نفس الوقت.

انهيار يوفنتوس

لكن أمس تفوق عليه نظيره دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.

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ورغم أنه أكد في وقت سابق أهمية تسجيل هدف على ملعب أتلتيكو، إلا أن أولى مفاجآت أليجري كانت استبعاد الظهير الأيمن جواو كانسيلو، رغم أن البرتغالي أصبح أحد أهم أسلحة يوفنتوس الهجومية هذا الموسم.

ودفع أليجري بماتيا دي تشيليو بدلا منه، ليؤدي دوره الدفاعي بكفاءة مع القليل من الأداء الهجومي.

وفي الشوط الثاني أجرى سيميوني ثلاثة تغييرات سريعة بين الدقيقتين 58 و67 بينما انتظر أليجري حتى الدقيقة 73 ليدفع بإيمري كان بدلا من لاعب الوسط ميرالم بيانيتش.

أوبلاك، في وقت متأخر للغاية.

وجاءت ثنائية أتلتيكو، في الدقيقتين 78 و83، بينما كان هذا الثنائي في انتظار المشاركة.

واعترف أليجري بأن فريقه تم السيطرة عليه قائلا "قدمنا أداء سيئا في الشوط الثاني. اتبعنا نهجا خاطئا في هذا الشوط. هذا ما حدث ببساطة".

وكشف المدرب الإيطالي عن مبرر غريب يتعلق بتمتع أتلتيكو بخبرة أكبر من يوفنتوس في المباريات الكبرى.

وأضاف "اعتاد أتلتيكو خوض مثل هذا النوع من المباريات أكثر منا. حافظ المنافس على تركيزه خلال المباراة بينما ارتكبنا نحن الأخطاء".