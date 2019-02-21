شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن الراعي الجديد لقميص باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن الراعي الجديد لقميص الفريق خلال الفترة القادمة بداية من الموسم القادم. وأعلن النادي الباريسي عبر موقعه الرسمي، عن توصله لاتفاق طويل المدى مع مجموعة Accor الرائدة في مجال الفندقة لعدة سنوات مقبلة ابتداء من موسم 2019 / 2020. وسيتم وضع أسم مجموعة Accor الرائدة على قمصان الفريق بديلا لـ"Fly Emirates" الراعي الرسمي السابق لسان جيرمان. ومن المتوقع ان يعقد القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان وسبستيان بازان رئيس مجموعة Accor مؤتمرا صحفيا الجمعة.

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