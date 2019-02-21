انت الان تتابع بعد بيان الأهلي.. 3 سيناريوهات تنتظر لقاء الأزمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اندلعت أزمة كبيرة على الساحة الرياضية شملت الثلاثي بيراميدز والأهلي واتحاد الكرة.. وذلك بسبب لقاء الأزمة الذي كان محددا إقامته بين الأهلي وبيراميدز يوم 28 فبراير

قرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة محمود الخطيب الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ الذي أُقيم يوم التاسع من شهر فبراير الجاري، ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف، خاصة أن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية)، وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في 10-2-2019 قبل إجرائه أي تعديلات جديدة على جدول الدوري.

كما قرر المجلس التأكيد على احتفاظ الأهلي بكل الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة، بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية. وفيما يلي نستعرض 3 سيناريوهات للأزمة: - السيناريو الأول السيناريو الأقرب للحدوث هو إقامة المباراة في موعدها يوم

كما قرر المجلس التأكيد على احتفاظ الأهلي بكل الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة، بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية. وفيما يلي نستعرض 3 سيناريوهات للأزمة:

- السيناريو الأول السيناريو الأقرب للحدوث هو إقامة المباراة في موعدها يوم الخميس المقبل، ضمن مواجهات الدور الستة عشر من بطولة الكأس، على استاد الجيس ببرج العرب، في مدينة الإسكندرية، وذهاب فريق بيراميدز، وطاقم الحكام للمباراة، وعدم وجود الأهلي. وفي تلك الحالة سينتظر حكم المباراة، لمدة 20 دقيقة من وقت الموعد المحدد للمباراة بحضور فريق بيراميدز على أرضية الملعب، وفي حال عدم حضور الأهلي، سيقرر الحكم إلغاء المباراة، لعدم حضور الفريق الأحمر، وبالتالي وفقًا للائحة المسابقة سيتم تغريم المارد الأحمر المنسحب 100 ألف جنيه، إضافة إلى حرمانه من المشاركة في نسخة البطولة في الموسم المقبل، علاوة على صعود فريق بيراميدز لدور ربع النهائي. Advertisements وتلك الواقعة حدثت في أبريل 2017، حين ألغى الحكم محمد فاروق مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الأسبوع الـ 22 من الدوري الممتاز، لعدم حضور الزمالك إلى ملعب بترو سبورت اعترضًا على عدم تأجيل المباراة. وقرر محمد فاروق إلغاء المباراة لعدم حضور الفريق الأبيض لملعب بتروسبورت، وانتظر الحكم 20 دقيقة قبل إعلان إلغاء اللقاء وفقا للوائح اتحاد الكرة، وقررت لجنة المسابقات حينها خصم 3 نقاط من النادي الأبيض في نهاية الموسم، بجانب تغريمه 200 ألف جنيه وتحميله كل تكاليف المباراة والإعلانات وحقوق البث. - السيناريو الثاني يعد السيناريو الثاني للأزمة، هو إصدار اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، بيانًا جديدًا، بتأجيل المباراة لأجل غير مسمى وسيتم تحديده لاحقًا، بعد تدخل مجموعة من الأطراف الأخرى لتهدئة الأوضاع، حيث إنه تم تأجيل المباراة في موعدها الأول والتي كانت ضمن مواجهات الدوري، نظرًا لاعتراض بيراميدز الذي رفض خوضه اللقاء في الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز، قبل أن يخوض الأخير مواجهته أمام الزمالك المؤجلة من الدور الأول بالمسابقة. - السيناريو الثالث السيناريو الثالث هو تراجع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن الرفض القاطع لاستبدال المباراة في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف، ومن ثم يخوض المارد الأحمر المباراة في موعدها، وذلك بعد تدخل مجموعة من الأطراف الأخرى لتهدئة الأوضاع. يشار إلى أن الأزمة بين بيراميدز والأهلي واتحاد الكرة، بدأت بعد إعلان بيراميدز رفضه خوض لقاء فريقه أمام الأهلي في الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز، التي كان محددًا لها 28 فبراير الجاري، قبل أن يخوض الأخير مواجهته أمام الزمالك المؤجلة من الدور الأول بالمسابقة. لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، أرسلت خطابًا رسميا للأهلي يخطره بموعد وملعب لقائه مع بيراميدز في دور الـ16 ببطولة الكأس، حيث حددت اللجنة إقامة اللقاء، يوم 28 فبراير الجاري على ملعب برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء دون حضور جماهيري. وأعلنت اللجنة التعديلات على مواعيد مباريات مسابقة الدوري ومؤجلات الكأس في ضوء إغلاق بعض الملاعب بمناسبة تنظيم كأس الأمم الإفريقية وعودة الإسماعيلي إلى بطولة الأندية الإفريقية، وأشارت اللجنة أيضًا إلى أن مباريات مسابقة كأس مصر ستقام بدون جمهور بتنظيم من اتحاد الكرة.

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