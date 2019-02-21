انت الان تتابع أشار بأصابعه..كيف رد رونالدو على هجوم جماهير أتلتيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ٢١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م
تعرض كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، للهتافات السلبية وصافرات الاستهجان من جانب مشجعي فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية، والتي فاز بها الروخي بلانكوس بثنائية نظيفة، ومضايقة اللاعب السابق لنادي ريال مدريد الغريم التقليدي لأتلتيكو، حيث رد عليهم الدون رافعًا أصابعه الخمسة، في إشارة إلى فوزه بخمسة ألقاب من دوري أبطال أوروبا.
والتقطت الكاميرات النجم البرتغالي رونالدو قائلًا وهو يغادر ملعب المباراة أمام الصحفيين والمصورين: "لدي 5 ألقاب في دوري الأبطال وأتلتيكو صفر". كريستيانو رونالدو في غرفة الصحافة : "لدي 5 أبطال، الأتليتي 0 أبطال." pic.twitter.com/qXFBGZQgz3 — El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab) February 20,
والتقطت الكاميرات النجم البرتغالي رونالدو قائلًا وهو يغادر ملعب المباراة أمام الصحفيين والمصورين: "لدي 5 ألقاب في دوري الأبطال وأتلتيكو صفر".— El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab)
كريستيانو رونالدو في غرفة الصحافة : "لدي 5 أبطال، الأتليتي 0 أبطال." pic.twitter.com/qXFBGZQgz3— El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab) February 20, 2019
وتلقى الدون العديد من التعليقات الساخرة على صورته خلال إشارته بأصابعه الخمسة، وكتب عليها سيتوقف رصيدك عند هذه البطولات الخمس فقط، وكتب آخر لو انضممت لأتلتيكو كان بمقدورك الإشارة بستة أصابع.
ويلتقى فريق يوفنتوس نظيره أتليتكو مدريد فى الثالث عشر من شهر مارس المقبل فى إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا والتى تقام على ملعب يوفنتوس فى تمام الساعة العاشرة مساء، حيث يدخل المباراة مطالبا بالفوز بفارق ثلاثة أهداف من أجل العبور للدور الثاني.
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