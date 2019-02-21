انت الان تتابع أشار بأصابعه..كيف رد رونالدو على هجوم جماهير أتلتيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

تعرض كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، للهتافات السلبية وصافرات الاستهجان من جانب مشجعي فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية، والتي فاز بها الروخي بلانكوس بثنائية نظيفة، ومضايقة اللاعب السابق لنادي ريال مدريد الغريم التقليدي لأتلتيكو، حيث رد عليهم الدون رافعًا أصابعه الخمسة، في إشارة إلى فوزه بخمسة ألقاب من دوري أبطال أوروبا.

والتقطت الكاميرات النجم البرتغالي رونالدو قائلًا وهو يغادر ملعب المباراة أمام الصحفيين والمصورين: "لدي 5 ألقاب في دوري الأبطال وأتلتيكو صفر". كريستيانو رونالدو في غرفة الصحافة : "لدي 5 أبطال، الأتليتي 0 أبطال." pic.twitter.com/qXFBGZQgz3 — El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab) February 20,

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