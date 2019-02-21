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صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة بشأن عقد سالا مع كاردف

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تحرير:محمد حسن صيام ٢١ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م

كشفت صحيفة «تليجراف» البريطانية اليوم الخميس، أن هناك تحقيقات تجرى في مدينة كاردف لمعرفة إذا ما كان اللاعب الراحل يماليانو سالا، مقيدًا للعب في مسابقة الممتاز قبل حادثة تحطم طائرته أم لا، ووفقًا لما ذكرته الصحيفة فإن عقد سالا قد أعيد مرة أخرى إلى كاردف بسبب أن العقد غير متوافق مع قواعد اللعب في «البريميرليج»، هو الأمر الذي كان يتطلب من اللاعب الأرجنتيني الراحل توقيع عقد جديد مع الفريق الإنجليزي من استكمال وإنهاء التعاقد مع كاردف سيتي.

وكان الأرجنتيني إيميليانو سالا، قد اختفى في ظروف غامضة في أثناء ذهابه إلى مدينة كاردف للانضمام إلى صفوف الفريق الإنجليزي، حيث كان اللاعب الأغلى في تاريخ النادي الإنحليزي بمقابل مادي 15 مليونا إسترلينيا. يذكر أن شرطة جيرنسي، قد أعلنت عن أنها بذلت كل ما لديها في العثور على اللاعب لكن عملية البحث لم تسفر

وكان الأرجنتيني إيميليانو سالا، قد اختفى في ظروف غامضة في أثناء ذهابه إلى مدينة كاردف للانضمام إلى صفوف الفريق الإنجليزي، حيث كان اللاعب الأغلى في تاريخ النادي الإنحليزي بمقابل مادي 15 مليونا إسترلينيا.

يذكر أن شرطة جيرنسي، قد أعلنت عن أنها بذلت كل ما لديها في العثور على اللاعب لكن عملية البحث لم تسفر عن العثور على اللاعب خلال ثلاثة أيام بحث متواصل، علمًا بأن شبكة «بي بي سي» أكدت يوم الجمعة الماضي، أن جسد الأرجنتيني الراحل سالا وصل إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وسيتم نقله إلى مدينة سانتا في مسقط رأسه، التي تبعد مسافة 538 كيلومترًا عن العاصمة الأرجنتينية.

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