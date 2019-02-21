الامارات | مدرب العين: الحديث عن الأهداف المستقبلية سهل والألقاب جزء من عملي هنا

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين: الحديث عن الأهداف المستقبلية سهل والألقاب جزء من عملي هنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق العين، الإسباني خوان كارلوس غاريدو أن الحديث عن الأهداف المستقبلية وصناعة فريق قادر على المنافسة على كل الألقاب أمر سهل للغاية ولكن يتطلب الكثير من العمل الجماعي والاجتهاد خلال الحصص التدريبية وتقديم أفضل أداء في المباريات الرسمية، مؤكداً أن تحقيق الألقاب جزء من عمله مع فريق العين.

وقال غاريدو، في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة النصر في دوري الخليج العربي، رداً على سؤال لـ"الإمارات اليوم" حول ما إذا هدفه المنافسة على لقب الدوري او بناء فريق مستقبلي: "الأندية الكبيرة تريد دائما الفوز بكل الألقاب، أتوقع أن كل شخص يعمل في نادي كبير يجب أن يعرف ذلك، بالنسبة لي في الوقت الحالي المهم هو الفوز بجميع المباريات للمنافسة على الألقاب، الحديث عن الأهداف المستقبلية سهل وفي نفس الوقت تحقيق الألقاب جزء من عملي هنا".

وأكد المدرب السابق لفريق الرجاء المغربي أنه عمل لفترة طويلة في التدريب ولديه الخبرة الكافية لمعرفة جميع الأمور ووضع الأهداف، وقال: "في الوقت الحالي فأنا أصر وأعيد وأكرر أن هدفي الأهم هو جعل الفريق يقدم كرة قدم جيدة ويفوز في المباريات وفي نهاية الموسم يمكن الوقوف على الإيجابيات والسلبيات وتقييم الأمور".

واعترف المدرب الإسباني أن مواجهة فريق النصر يوم "السبت" ستكون صعبة، وقال: "بالتأكيد ستكون مباراة صعبة، علينا التركيز فيها بصورة كبيرة، أنا متأكد ان اللاعبين قادرين على تقديم أفضل أداء متوقع منهم والخروج بأفضل نتيجة تعيدهم لطريق الصحيح، هذه هي المباراة الأولى بالنسبة لنا ونطمح لتحقيق الفوز فيها".

وكشف المدرب عن اجتماع جمعه بلاعبي الفريق في اليومين الماضيين، وقال: "تحدثت مع اللاعبين وطلبت منهم اللعب بصورة أفضل والعمل على تحسين مستوياتهم والقتال داخل الملعب لأن هذه هي طريقتي في العمل، نحن نعمل جميعاً من أجل هدف واحد هو تحقيق الفوز في المباريات التي نؤديها في إي منافسة".