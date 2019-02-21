شكرا لقرائتكم خبر عن بكاري جاساما حكمًا لمباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل الحكم الجامبي بكاري جاساما، الإسكندرية منذ قليل، تمهيدا لإدارة مباراة الإسماعيلي مع شباب قسنطينة الجزائري، المقرر لها بعد غد السبت، والتي ستقام على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وبحسب الموقع الرسمي للإسماعيلي، حرص أشرف عبدالحكيم، إداري الدراويش، على مرافقة الحكم للعمل على تسهيل إجراءات الاستضافة للحكم الدولي وطاقمه المعاون.

يذكر أن جاساما صاحب الـ41 عامًا والحاصل على الشارة الدولية عام 2007 يعد أحد حكام النخبة الأفريقية والحائز على لقب أفضل حكم بالقارة السمراء عامي 2015 و2016 على التوالي.