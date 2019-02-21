شكرا لقرائتكم خبر عن «استئناف اتحاد الكرة»: من حق الأهلي التظلم على قرار «المسابقات» خلال 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة الاستئناف، بالاتحاد المصري لكرة القدم، أحقية نادي الأهلي فى تقديم تظلم ضد قرار لجنة المسابقات بتعديل موعد مباراته مع بيراميدز فى الدوري الممتاز، والتي كان مقررًا لها يوم 28 من الشهر الجاري، واستبدالها بمواجهة الفريقين فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر فى الموعد نفسه، خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرار.

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وأوضح «الشوربجي»، فى تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن أي نادٍ من حقه التظلم على قرارات اللجان المختلفة فى اتحاد الكرة أمام لجنة الاستئناف مادام التزم بالإجراءات القانونية الخاصة بالتظلم، وهى تقديم التظلم خلال 10 أيام من صدور القرار، وسداد 5 آلاف جنيه رسوم التظلم.

ورفض «الشوربجي» تحديد موعد نهائي لإعلان القرار، مؤكدًا أن النادي الأهلي لم يتقدم بشكل رسمي بالتظلم، ومن ثَمَّ لا يجوز تحديد قرار قبل أن يتخذ النادي الخطوات الرسمية.

يأتى هذا، فى الوقت الذى أكد فيه «الشوربجي» تقدم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بتظلم إلى لجنة الاستئناف على قرار لجنة القيم إيقافه ثلاثة أشهر وتغريمه 100 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه لن يصدر قرارًا إلا بعد دراسة التظلم الذي تقدم به رئيس القلعة البيضاء.