شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبًا في معسكر الإسماعيلي استعدادًا لمباراتي شباب قسنطينة وطلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن البلجيكي سيدومير يانوفيسكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن اختيار 22 لاعبًا للسفر إلى الإسكندرية، استعدادًا لمباراتي شباب قسنطينة بدوري أبطال أفريقيا، وطلائع الجيش بالدوري الممتاز المصري. ويلتقى الدراويش بطل الجزائر بعد غد السبت قبل أن يواجه الفريق العسكرى الثلاثاء باستاد برج العرب.

القائمة شهدت عودة محمد هاشم، قلب الدفاع، بجانب محمد الضرف، لاعب الارتكاز الصاعد، فيما تم استدعاء باهر المحمدي، مدافع الفريق، لتجهيزه للمواجهة المحلية في ظل غيابه عن اللقاء الأفريقى بسبب الإيقاف.

القائمة كاملة جاءت كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي – أيمن رجب.

خط الدفاع: طارق طه – محمد مجدي الجمل – محمد هاشم – باهر المحمدي – ريتشارد بافور – محمود متولي – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن.

خط الوسط: عماد حمدي – إبراهيم عبدالخالق – محمود عبدالعاطي «دونجا» – محمد صادق – عبدالرحمن مجدى – كريم بامبو – وجيه عبدالحكيم – محمد الضرف.

خط الهجوم: بنسون شيلونجو – أودا مارشال – يحيى زايد.