شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يتابع استعدادات محافظتي السويس والإسماعيلية لكأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة استعدادات محافظتي الإسماعيلية والسويس لاستضافة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، واللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية.

وخلال اللقاء تم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطط ومشروعات رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية والمرافق المتعلقة باستضافة مباريات البطولة، وطرق تدبير المخصصات المالية لتنفيذ تلك المشروعات، سواء من موازنات المحافظات، أو ما تم الإعلان عن تقديمه من الشركات الموجودة في المحافظات من إسهامات في إطار المشاركة المجتمعية.

ووجه رئيس الوزراء بقيام المحافظين بتكثيف المتابعة اليومية لإجراءات تنفيذ خطط التطوير ورفع الكفاءة، مشددا على أنه سوف يتابع بنفسه معدلات التنفيذ أولاً بأول، سواء من خلال اتصالاته بالمحافظين، أو الزيارات الميدانية التي سيقوم بها للمحافظات التي سوف تستضيف مباريات البطولة.