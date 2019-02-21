شكرا لقرائتكم خبر عن «اخضر الشطرنج» يصل تونس للمشاركة في بطولتي المدن العربية والفرق العربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

وصلت بعثة المنتخب السعودي للشطرنج الى مدينة الحمامات بتونس استعداداً للمشاركة في بطولتي المدن العربية والفرق العربية والتي تقام بداية من 20 فبراير حتى 8 مارس القادم.

ويشارك الاخضر السعودي في البطولتين من خلال بعثة تكونت من 8 لاعبين هم احمد الغامدي وعبدالرحمن مسرحي وحمود الشمري وحسن المطيري والاداري سعد الحبيب، بينما سيشارك لاعبي الاخضر في بطولة الاندية العربية الابطال والتي تنطلق يوم 2 مارس حتى 8 مارس بكلا من اللاعبين احمد الغامدي وعبدالرحمن مسرحي وينضم اليهما اللاعبين محمد العنزي وفهد العنيزان وعلي عالم والمدرب محمد حدوش.

وتاتي مشاركة المنتخب في البطولة بعد الدعوة التي تلقاها من الجامعة التونسية وتحت اشراف الاتحاد العربي للشطرنج الى جانب حرص الاتحاد السعودي للشطرنج متمثل في رئيسه رامي بن موسى الطاسان لمنح الفرصة للاعبين السعوديين في المشاركة في بطولات خارجية وزيادة الاحتكاك مع اسماء ونجوم بارزة في اللعبة ما قد ينعكس بالشكل الايجابي على اللاعبين.

يذكر ان الاتحاد السعودي للشطرنج سينظم خلال شهر فبراسير بطولتين محلية تنطلق الجمعة 22 فبراير متمثلة في بطولة تاوة للسيدات بمدينة جدة وبطولة الرياض للرجال بجامعة الملك سعود.