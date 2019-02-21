أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، خطابًا لأندية الدوري الممتاز للتأكيد على عدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها كشرط أساسي لتجديدها.

وتمنح هذه التراخيص الأندية حق المشاركة في البطولات الإفريقية (دوري أبطال إفريقيا – الكوندفرالية الإفريقية).

وجاء خطاب الاتحاد المصري وفقًا للمادة 9-1 (المعايير)، بالإضافة إلى الإقرار الموقع من قبل الأندية في هذا الخصوص ومن بينه الالتزام بالمشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد خاصة الدوري وكأس مصر.

جدير بالذكر أن الأهلي والإسماعيلي يشاركان حاليًا في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، في المقابل يمثل الزمالك الأندية المصرية في مسابقة الكوندفدرالية بعد خروج المصري البورسعيدي من الدور الأول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة للأندية: تجديد التراخيص شرط للمشاركة في البطولات الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.