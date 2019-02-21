شكرا لقرائتكم شوط أول سلبى بين الإنتاج الحربى وبتروجت فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة الإنتاج الحربى وبتروجت بالتعادل السلبى، فى المباراة المقامة بين الفريقين على استاد الجيش بالسويس فى الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى العام.

وانحصر اللعب بين الفريقين فى وسط الملعب وغابت الخطورة الفعلية على المرمى، ولم يشكل الفريقان خطورة، لتخرج شباك الفريقين نظيفة مع صافرة الشوط الأول.

ويحتل بتروجت المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة، فاز فى 3 وتعادل فى 10 وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبيه 20 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السادس برصيد 31 نقطة، بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبيه 25 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا .