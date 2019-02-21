شكرا لقرائتكم لوائح الكاف تجبر الأهلى على مواجهة بيراميدز بعد التهديد بالاستبعاد الأفريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه النادى الأهلى مخاطر الإقصاء من المشاركة فى البطولات الأفريقية، حال إصرار مجلس الإدارة الأحمر على عدم خوض مباراة بيراميدز فى كأس مصر بدلا من الدورى الممتاز، وذلك فى رد فعل سريع لما يصفه مسئولى الجبلاية بتعنت القلعة الحمراء بشأن أحقية اتحاد الكرة فى تعديل موعد مباريات الفريق فى الدورى وكأس مصر.

البداية جاءت بعدما خاطب الاتحاد المصرى أندية الدورى الممتاز بالتأكيد على عدم مخالفة اجراءات التراخيص الممنوحة لها كشرط أساسى لتجديد الرخص الخاصة بها، حيث يتم بموجب هذه التراخيص ترشيح الأندية للمشاركة فى بطولات الأندية الأفريقية.

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واستند الاتحاد المصرى على المادة 9-1 (المعايير) فى لائحة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، إضافة إلى القرار الموقع من قبل الأندية فى هذا الخصوص ومن بينه الالتزام بالمشاركة فى المسابقات التى ينظمها الاتحاد خاصة الدورى وكأس مصر.

طلب اتحاد الكرة من الأندية يحمل نوايا خفية من اتحاد الكرة موجهة إلى النادى الأهلى، ومدلولها أنه حال إصرار الأهلى على موقفه فى عدم مواجهة بيراميدز سيكون من شأنها الإضرار بمستقبل الأهلى فى المشاركة بالبطولات الأفريقية بالموسم المقبل، لأن لوائح الكاف تجبر الأندية على الالتزام بالمشاركة فى المسابقات المحلية وهى الدورى والكأس كشرط للمشاركة فى البطولات القارية.

وبناء عليه فإن الأهلى مهدد بعدم المشاركة فى أفريقيا حال الانسحاب من الكأس، الأمر الذى قد يجعل الإدارة الحمراء مجبرة على تعديل موقفها بشأن عدم مواجهة بيراميدز بالكأس.