شكرا لقرائتكم مصدر بالأهلى يكشف سر رفض استبدال مباراة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل مجلس إدارة النادى الأهلى، سر قرار رفض استبدال أى مباراة فى بطولة الدورى الممتاز بمباراة أخرى فى مسابقة كأس مصر.

وكشف المصدر الأهلاوى، أن السبب الحقيقى وراء رفض الإدارة استبدال مباراة الدورى بالكأس، هو أن خسارة تلك المواجهة أمام بيراميدز ستتسبب فى حدوث أزمة فنية وجماهيرية كبيرة، نظرًا لكونها من بيراميدز من ناحية، الذى يوجد معه عداء واضح، ولتأثير الأمر بشكل سلبى على مسيرة الفريق فى الدورى العام من ناحية أخرى، خاصة أن هزيمة الفريق الأحمر من بيراميدز فى بطولة الدورى العام لازالت عالقة فى أذهان مسئولى القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أنه فى حالة موافقة الأهلى على إقامة المباراة فى ذلك الوقت، ستنتهى حالة النشوة التى يعيشها مجلس الإدارة بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أن ذلك يعنى عدم قدرتهم على فرض رأيهم على اتحاد الكرة والأندية كما أكدوا فى وقت سابق.