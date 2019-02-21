شكرا لقرائتكم تجميد عقوبة إيقاف مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، تجميد قرار إيقاف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من جانب لجنة القيم بالجبلاية. وأرجعت لجنة التظلمات القرار إلى رغبتها فى الإطلاع على لائحة مجلس النواب، خاصة أن رئيس الزمالك عضوا بالمجلس. Advertisements وأكدت لجنة التظلمات بالجبلاية، حسم القرار النهائى بخصوص عقوبة مرتضى منصور، فى جلسة يوم 7 مارس المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجميد عقوبة إيقاف مرتضى منصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.