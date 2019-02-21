شكرا لقرائتكم الصحف الإنجليزية تحتفي بساني وتشيد بشخصية مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشادت الصحف الإنجليزية الصادرة يوم الخميس بالفوز الثمين الذي حققه مانشستر سيتي الإنجليزي على مضيفه شالكه الألماني 3 - 2 يوم الأربعاء في ذهاب الدور الثاني "دور الستة عشر" لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ذي تلغراف" : ليروا ساني نهض من مقاعد البدلاء ليقلب المباراة لصالح فريقه. الفوز والأهداف الثلاثة التي أحرزها الفريق خارج ملعبه تشير إلى أنه ضمن بشكل كبير التأهل لدور الثمانية. وحتى في غياب فيرناندينهو ، سيكون مانشستر سيتي قويا للغاية على شالكه في مباراة الإياب باستاد الاتحاد في مانشستر.

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وأوضحت صحيفة "ذا تايمز" : كان هذا أكثر من مجرد فوز اقترب بمانشستر سيتي من دور الثمانية لدوري الأبطال. كانت المباراة برهانا رائعا على شخصية مانشستر سيتي وشهادة على مثابرة لاعبيه والخبرة الفنية التي يمتلكها الفريق والتي تساعده على المنافسة بقوة في أربع بطولات هذا الموسم. الفريق نجح في تحويل تأخره إلى فوز ثمين لأنه يلعب دائما من أجل الفوز.

وأكدت صحيفة "ذا غارديان" : بدت وكأنها ليلة صادمة ولكنها أصبحت ليلة لا تنسى. ليروا ساني سجل هدف التعادل في وقت متأخر ثم أحرز رحيم ستيرلنغ هدف الفوز في الدقيقة 90 ليمنح مانشستر سيتي نصرا رائعا.

أما صحيفة "ذا إندبندنت" فأشارت : ساني قاد مانشستر سيتي إلى عودة رائعة في المباراة وستيرلنغ قلب النتيجة لصالح الفريق. في هذه الليلة ، قرر مانشستر سيتي أن يكشف للعالم أنه يعاني من بعض نقاط الضعف وأن يثبت إصراره على الفوز بلقب دوري الأبطال. وجد الفريق طريقة للفوز بهذه المباراة الصعبة ووضع قدما في دور الثمانية.