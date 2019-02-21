شكرا لقرائتكم أليغري: أتلتيكو يجعل خصمه يلعب بشكل سيئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ماسيمليانو أليغري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي إن أتلتيكو مدريد "يجعلك تلعب بشكل سيئ ويجعل المباراة تسير ببطء".

وخسر يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء صفر - 2 في ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال أليغري في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: تحتاج أمام أتلتيكو إلى الصبر، والدقة في التمرير والخبث، عندما تواجه أتلتيكو، لا تكون هناك فرص كبيرة، يجعلونك تلعب بشكل سيئ وتصبح المباراة بطيئة، إن الأمور بهذه البساطة.

Advertisements

وأوضح: لم يلعب الفريق بشكل جيد، كانت المباراة صعبة، لانهم يعطونك فرصا قليلة للغاية. في الشوط الثاني، لم نتكيف مع طريقة اللعب، ولكننا حاولنا.

وأكد أليغري انه من الأفضل أن ينسى الفريق هذا التعثر في أقرب وقت ممكن، وقال: يتعين علينا أن ننسى هذه الخسارة، وأن نتدرب وأن نلعب في الدوري ثم نستعد لمباراة الإياب ، لقلب النتيجة، يجب أن نقدم مباراة عظيمة.

ويلتقي يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد في مباراة الإياب يوم 12 مارس المقبل.