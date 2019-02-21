فيديو وصور .. اشتباكات بين لاعبي بلدية المحلة والجزيرة بالقسم الثاني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد استاد بلدية المحلة اشتباكات عنيفة بين لاعبي بلدية المحلة ولاعبي الجزيرة المطروحي وذلك بعد اطلاق ميدو سلامة حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون اهداف . وجاءت الاشتبكات بعد قيام حارس الجزيرة بالاعتداء علي محمود شهاب لاعب البلدية عقب اطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول ليتحول استاد بلدية المحلة لساحة من الاشتباكات بين لاعبي الفريقين وأعضاء الجهاز الفني . Advertisements كما شهد الشوط الأول اعتراضات بالجملة من لاعبي بلدية المحلة علي ميدو سلامة حكم المباراة بسبب عدم احتساب ضربة جزاء للبلدية في الدقيقة الأخيرة من أول 45 دقيقة .

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