شكرا لقرائتكم خبر عن اللوائح تنصر الجبلاية على الأهلى فى أزمة مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضعف اللوائح موقف الأهلى فى أزمة مواجهة بيراميدز أمام اتحاد الكرة، بعد اتخاذ الإدارة الحمراء قراراً برفض استبدال أية مباراة للفريق فى بطولة الدورى بمباراة أخرى فى مسابقة الكأس، رغم إعلان الجبلاية المواعيد الرسمية فى هذا الشأن.

وأصبح الأهلى مهدداً بالاستبعاد من البطولات الافريقية حال اصراره على مخالفة تعليمات إتحاد الكرة، خاصة بعد تلقى جميع الأندية انذارات بعدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها كشرط أساسى لتجديدها، ويتم بموجب هذه التراخيص المشاركة فى بطولات الأندية الأفريقية.

واستند الاتحاد المصرى على المادة 9-1 (المعايير)، إضافة إلى الإقرار الموقع من قبل الأندية فى هذا الخصوص، ومن بينه الالتزام بالمشاركة فى المسابقات التى ينظمها الاتحاد، خاصة الدورى وكأس مصر.