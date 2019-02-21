شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، منها زيارة أحمد أحمد رئيس الكاف إلى اتحاد الكرة، ورفض الاهلى استبدال مباراة بيراميدز.

حضر أحمد الشيخ، لاعب النادى الأهلي، ومحاميه أحمد سمير، إلى مقر اتحاد الكرة للخضوع للتحقيق أمام لجنة التظلمات بعدما قدم محمد شيحة وكيل اللاعبين ضده للحصول على 260 ألف جنيه نسبته من انتقال اللاعب من المقاصة للأهلي.

وكان الشيخ قد رفض منح هذه النسبة لمحمد شيحة باعتبار أنه لم يكن له دور فى انتقاله من المقاصة للأهلى، خاصة أن هناك وكيلا آخر لعب هذا الدور فى هذا التوقيت.

قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، فى اجتماعه الذى عقد اليوم برئاسة محمود الخطيب، الالتزام بقرار مجلس الإدارة فى اجتماعه الطارئ بتاريخ 9-2-2019، ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلى فى بطولة الدورى بمباراة أخرى فى مسابقة الكأس استجابًة لضغوط أى طرف، خاصة أن اتحاد الكرة هو الذى أعد جدول الدورى بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية) وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار فى 10-2-2019 قبل إجرائه أية تعديلات جديدة على جدول الدورى.

وصل، منذ قليل، أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لمقر اتحاد الكرة المصرى لزيارته، وكان فى استقباله هانى أبو ريدة رئيس الجبلاية.

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كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن لاعبى الفريق الأبيض حصلوا على الراتب الشهرى الخاص قبل مواجهة طلائع الجيش الأخيرة، التى أقيمت على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثالثة والعشرين بالدورى الممتاز، والتى انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

أصدر نادى بيراميدز بياناً رسمياً، عبر صفحته على فيس بوك، يحذر فيه من إجراء أية تعديلات على جدول مسابقة الدورى العام.

وجاء بيان بيراميدز كالتالى: "في ضوء التعديلات الأخيرة التى أجرتها لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على جداول مسابقتى الدورى المصري الممتاز وكأس مصر والذي أبدى نادي بيراميدز ترحيبه بها لما تكفله من تكافؤ للفرص، يؤكد نادي بيراميدز على احترامه للاتحاد المصري لكرة القدم بكافة لجانه ويعلن رفضه القاطع إجراء أي تعديلات جديدة إرضاءً لأى أطراف أخرى، مؤكدًا على سعيه الدائم لكل ما يحقق العدالة لكل الأندية والتي يفترض أن نعتبرها جميعًا كمنظومة رياضية أولوية تفوق حفظ ماء وجه أي فرد".

يمر بشير عبد الصمد، نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق، بوعكة صحية استدعت نقله لأحد مستشفيات القاهرة للاطمئنان على صحته.

رفض مسئولو نادى الزمالك، الترشيحات التى عرضت مؤخراً على إدارة الكرة بالنادى الأبيض الخاصة ببعض حراس المرمى لضم أحدهما فى الموسم المقبل لتدعيم خط حراسة المرمى بالفريق الأبيض خاصة بعد ارتباط اسم محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة بالعودة مجدداً إلى قلعة ميت عقبة فى الموسم القادم، إلا إن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك والقائم حالياً بأعمال أمين الصندوق بالنادى الأبيض حرص على التأكيد مؤخراً إنه لا نية لضم حارس جديد للفريق الأبيض فى الموسم المقبل فى ظل امتلاك الفريق للحارس محمود جنش الذى يرى إسماعيل يوسف إنه يجب أن يكون حارس المنتخب الأساسى فى المرحلة القادمة بخلاف امتلاك النادى الأبيض لخدمات عماد السيد الذى يلعب دور الحارس الثانى على أفضل صورة وفقا لرؤية تيجانا بجانب الحراس الشباب عمر صلاح ومحمود عبد المنصف.