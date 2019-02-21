شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول ..تعادل سلبى بين الإنتاج و بتروجت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
انتهى الشوط الأول من مباراة الإنتاج الحربى و بتروجت بالتعادل السلبى، فى المباراة المقامة بين الفريقين على استاد الجيش بالسويس فى الجولة الثالثة و العشرون من مسابقة الدورى العام.
وانحصر اللعب بين الفريقين فى وسط الملعب وغابت الخطورة الفعلية على المرمى، ولم يشكل أى الفريقين خطورة على مرمى الاخر، لتخرج شباك الفريقين نظيفة مع صافرة الشوط الأول.
ويحتل بتروجت المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 10 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 28 هدف فيما يحتل الانتاج الحربى المركز السادس برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 24 هدف .
كانت هذه تفاصيل خبر نهاية الشوط الأول ..تعادل سلبى بين الإنتاج و بتروجت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.