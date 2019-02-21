اتحاد الكرة: إلغاء ترخيص أى نادٍ ينسحب من الدورى أو الكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب الاتحاد المصرى لكرة القدم أندية الدورى الممتاز بالتأكيد على عدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها كشرط أساسى لتجديدها، ويتم بموجب هذه التراخيص المشاركة فى بطولات الأندية الأفريقية. واستند الاتحاد المصرى على المادة 9-1 (المعايير)، إضافة إلى الإقرار الموقع من قبل الأندية فى هذا الخصوص، ومن بينه الالتزام بالمشاركة فى المسابقات التى ينظمها الاتحاد، خاصة الدورى وكأس مصر.

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