شكرا لقرائتكم خبر عن سيدومير يعالج سلبيات التمركز الدفاعى لنجوم الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى المران الرئيسى، منذ قليل، ضمن التحضيرات لمواجهة شباب قسنطينة الجزائرى بعد غد، السبت، باستاد برج العرب ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يغادر لاعبو الفريق للإسكندرية، بعد قليل، استعداداً للمباراة التى ستقام بدون حضور جماهيرى.
المران شهد اجتماع البلجيكى “سيدومير يانيفسكى” المدير الفنى مع لاعبيه لتحفيزهم على الانتصار وتوزيع المهام على بعض اللاعبين خلال المباراة المرتقبة.
كما تطرق المران لتدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات بجانب سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية.
وحرص المدرب البلجيكى على تصحيح أوضاع بعض اللاعبين فى التمركز بالجانب الدفاعى وهو أمر سلبى عانى منه الفريق خلال المباريات الماضية.
والمران كان فى نهايته تقسيمة حماسية وسط تألق لجميع اللاعبين سعيا لنيل ثقة الجهاز الفنى بحجز مقعد بالتشكيل الأساسى للفريق.
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