شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعباً فى معسكر المقاصة لمواجهة حرس الحدود.. واستبعاد بيكلى للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار طلعت يوسف، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر للمقاصة، 21 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم الخميس بأحد فنادق الإسكندرية استعدادا لمباراة حرس الحدود، المقرر إقامتها فى الثالثة عصر غد، الجمعة، على ملعب حرس الحدود بالماكس، والطريف أن المباراة مقدمة من الأسبوع الـ 24 بالدورى.

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واللاعبون المختارون هم: أحمد عادل عبد المنعم – محمود حمدي في حراسة المرمي أحمد عبد العزيز مودي – اسامة جلال – محمد دسوقي – عصام صبحى – صلاح ريكو – محمد توني – مصطفى شبيطه – احمد جمال - خالد الشيخ - طه عادل – احمد محسن – باولن فوافي – صلاح عاشور – ميدو جابر – رجب عمران – حسام عبدالواحد - مروان حمدي - محمد رمضان – جون أنطوى، ويغيب شميلس بيكلي عن المباراة للإيقاف بسبب الإنذار الثالث.

وكان فريق المقاصة قد خاض مرانه الأخير ظهر اليوم الخميس على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، وبعد انتهاء المران، أعلن طلعت يوسف قائمة اللاعبين المختارين لمباراة الحرس وغادر الفريق القاهرة متوجها للإسكندرية

من جهته أكد وليد هويدى، مدير الكرة بالمقاصة، أن الفريق يتحدى الإرهاق والسفر وضغط المباريات ويسعى لتحقيق الفوز على الحرس للمنافسة بقوة على المربع الذهبى، موضحا أن اللاعبين الذين لن يشاركوا فى مباراة الحرس سوف يؤدون التدريب ظهر غد بالقاهرة للاستعداد للمواجهات المقبلة.