شكرا لقرائتكم خبر عن الخوف من الأزمات الفنية سر رفض الأهلى مواجهة بيراميدز فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس إدارة النادى الأهلى، فى اجتماعه الذى عقد اليوم برئاسة محمود الخطيب، استبدال أية مباراة للأهلى فى بطولة الدورى بمباراة أخرى فى مسابقة الكأس.

وكشف مصدر داخل الأهلى أن السبب الحقيقى وراء رفض الإدارة تبديل مباراة الدورى بالكأس هو أن خسارة مباراة تلك المباراة أمام بيراميدز ستتسبب فى حدوث أزمة فنية وجماهيرية كبيرة، نظراً لكونها من بيراميدز من ناحية الذى يوجد معه عداء واضح، ولتأثير الأمر بشكل سلبى على مسيرة الفريق فى الدوري العام من ناحية أخرى، خاصة أن هزيمة الفريق الأحمر من بيراميدز فى بطولة الدورى العام لا تزال عالقة فى أذهان مسئولى الأهلي.

وكشف المصدر أنه فى حال موافقة الأهلى على إقامة المباراة فى ذلك الوقت ستتنتهى حالة النشوة التى يعيشها مجلس الإدارة بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أن ذلك يعنى عدم قدرتهم على فرض رأيهم على اتحاد الكرة والأندية، كما أكدوا فى وقت سابق.