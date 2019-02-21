شكرا لقرائتكم خبر عن وصول “جاساما” للإسكندرية لإدارة مباراة الإسماعيلى وبطل الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الحكم الجامبى بكارى جاساما الإسكندرية، منذ قليل، تمهيدا لإدارة مباراة الإسماعيلى مع شباب قسنطينة الجزائرى المقرر لها بعد غد، السبت، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وحرص أشرف عبد الحكيم إدارى الدراويش على مرافقة الحكم للعمل على تسهيل اجراءات الاستضافة للحكم الدولى وطاقمه المعاون.

يذكر أن جاساما صاحب الـ41 عامًا والحاصل على الشارة الدولية عام 2007 يعد أحد حكام النخبة الأفريقية والحائز على لقب أفضل حكم بالقارة السمراء عامي 2015 و2016 على التوالى.