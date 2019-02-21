شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما هى آخر تطورات حالات نزلاء مستشفى الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم تعافى عدد كبير من لاعبى الأهلى من الإصابة، إلا أن هناك حفنة من النزلاء ما زالوا موجودين على قوة مستشفى الفريق، أبرزهم وليد أزارو ووليد سليمان وهشام محمد وأحمد فتحى، وهو ما نرصده فى السطور التالية..

من هم آخر المنضمين لمستشفى الأهلى؟

يعد هشام محمد آخر المنضمين لمستشفى الأهلى، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبى غداً، عقب شكواه من إصابة فى العضلة الأمامية خلال مشاركته فى مباراة الداخلية التى أقيمت أمس وانتهت بفوز الأهلي 3-1 فى الجولة الـ23 ببطولة الدورى العام، وبناءً على تلك الفحوصات يتحدد موعد مشاركته فى المران الجماعى وفرص مشاركته فى المباريات خلال الفترة المقبلة.

ما هى آخر تطورات إصابة حسام عاشور ووليد سليمان؟

يخضع حسام عاشور ووليد سليمان، لاعبا الأهلى، لفحص طبى غداً، الجمعة، على هامش مران الفريق، للاطمئنان على حالتهما وتحديد موعد البدء فى مرحلة جديدة لهما ضمن البرنامج العلاجى الذى خضع له الثنائى فى الفترة الماضية، وخاض عاشور وسليمان برنامجاً علاجياً وجلسات فى الجيم، وتحسنت حالة الثنائى بشكل كبير فى الفترة الأخيرة.

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وماذا عن وليد أزارو؟

ينتظم وليد أزارو فى تدريبات الأهلى خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى العضلة الضامة، وكان أزارو قد شارك بشكل تدريجى خلال الأيام الماضية فى تدريبات الكرة برفقة زملائه، على أن ينتظم بشكل كامل خلال اليومين المقبلين.

وما هى آخر تطورات إصابة أحمد فتحى؟

أوشك أحمد فتحى، لاعب الأهلى، على التعافي بشكل كامل من الإصابة، بعد تعرضه لإصابة قوية فى العضلة الأمامية مؤخراً.