شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض استبدال مباراة بيراميدز فى الدورى بمواجهة الفريقين بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، فى اجتماعه الذى عقد اليوم برئاسة محمود الخطيب، الالتزام بقرار مجلس الإدارة فى اجتماعه الطارئ بتاريخ 9-2-2019، ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلى فى بطولة الدورى بمباراة أخرى فى مسابقة الكأس استجابًة لضغوط أى طرف، خاصة أن اتحاد الكرة هو الذى أعد جدول الدورى بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية) وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار فى 10-2-2019 قبل إجرائه أية تعديلات جديدة على جدول الدورى.

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كما قرر مجلس الأهلى التأكيد على احتفاظ النادى بكافة الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التى اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح فى اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلى الأندية.

وكان مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، بدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حداداً على روح الكاتب الصحفى خالد توحيد، رئيس قناة النادى والذى وافته المنية صباح الثلاثاء الماضى بعد أزمة قلبية تعرض لها أثناء أداء صلاة الظهر فى النادى.