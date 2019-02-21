مباراة الأهلي وبيراميدز تشعل أزمة جديدة بالدوري المصري

الموجز- كتب:أحمد أبو عقيل

صدر قراري مجلس إدارة النادي الأهلي ونادي بيراميدز أزمة كبيرة للجنة المسابقات بإتحاد الكرة بعد إعلان الأهلي إلتزامة بالقرار الذي اتخذه في 9 فبراير الجاري يتعلق برفضه استبدال أي مباراة للفريق في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه المنعقد صباح اليوم الخميس تمسكه بالرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للفريق الأحمر في بطولة الدوري بأخرى في مسابقة الكأس استجابًة لضغوط أي طرف.

رد بيراميدز

ورد نادي بيراميدز صباح اليوم وأصدر بيانًا رسميًا أعلن خلاله رفضه إجراء أي تعديلات جديدة على مسابقتي الدوري والكأس.

وجاء بيان بيراميدز كالتالي:"في ضوء التعديلات الأخيرة التي أجرتها لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على جداول مسابقتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر والذي أبدى نادي بيراميدز ترحيبه بها لما تكفله من تكافؤ للفرص، يؤكد نادي بيراميدز على احترامه للاتحاد المصري لكرة القدم بكافة لجانه ويعلن رفضه القاطع إجراء أي تعديلات جديدة إرضاءً لأي أطراف أخرى".

وكان اتحاد الكرة المصري أجرى عددًا من التعديلات في مسابقتي الدوري والكأس كان من أبرزها تبديل مباراة الأهلي وبيراميدز من الدوري للكأس حيث كان من المقرر إقامته في 28 من الشهر الجاري ضمن دور الـ16 من عمر بطولة الكأس.

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خبير لوائح

أكد خبير اللوائح محمد بيومي، أن اتحاد الكرة هو الفيصل في حل أزمة النادي الأهلي في استبدال مباراته أمام بيراميدز في بطولة الدوري بمباراة الفريقين في مسابقة الكأس.

وقال بيومي إن اتحاد الكرة في حالة تمسكه بقرار إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس بدلًا من الدوري، وأن المارد الأحمر لن يلعب اللقاء وتمسك ببيانه الذي أصدره، منذ قليل، فهو يعني تطبيق اللائحة على النادي الأهلي.

وتابع بيومي أن اللائحة تنص على فوز فريق بيراميدز في اللقاء، ومعاقبة النادي الأهلي بعدم المشاركة في بطولة كأس مصر في الموسم الماضي.

واستند الاتحاد المصري على المادة 9-1 "المعايير"، إضافة إلى الإقرار الموقع من قبل الأندية في هذا الخصوص ومن بينها الالتزام بالمشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد خاصة الدوري وكأس مصر.