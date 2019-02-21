حيثيات رفض الأهلي لقرارات اتحاد الكرة .. الإخلال بتكافؤ الفرص ومساعدة بيراميدز لتفادي مواجهة فى الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال مصدر من داخل النادي الأهلي لمصراوي إن قرار مجلس إدارة النادي الأحمر برفض خوض مباراة كأس مصر أمام بيراميدز نهائياً ولا رجعة فيه كاشفاً دوافع القرار الذي جاء تأكيد للاجتماع الطارئ الذى عقد في التاسع من فبراير الحالي .

وأضاف المصدر الذى اعتذر عن ذكر اسمه إن هناك 7 دوافع للتأكيد على رفض قرارات اتحاد الكرة التى أخلت بمبدأ تكافؤ الفرص وحملت مجاملة لنادي بيراميدز وبطلان للتعديلات وهي:

1- أعلن المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة في وسائل الإعلام أن التعديلات التي جرت في جدول الدوري والمواعيد الجديدة لمباريات الكأس جاءت بتوصيات عن الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية في 6-2-2019 وهذا الاجتماع تم الطعن عليه بالبطلان وفقًا للوائح من جانب النادي الأهلي أمام اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعدما سمح اتحاد الكرة لرئيس الزمالك "الموقوف قانونًا" من اللجنة الأولمبية المصرية لمدة عامين وكاف لمدة عام بممارسة نشاطه وتمثيل ناديه في هذا الاجتماع الرسمي وبالتالي ما يترتب على هذا الاجتماع الباطل فهو باطل سواء كانت قرارات أو توصيات.

2- استجاب اتحاد الكرة في تعديلات جدول الدوري الأخيرة لرغبة نادي بيراميدز عندما طلب تفادي مواجهة الأهلي للمرة الثانية هذا الموسم في اللقاء الذي كان محددًا له 28 فبراير الجاري قبل أن يلعب الأهلي مباراته المؤجلة مع الزمالك من الدور الأول. وأعلن الاتحاد مبكرًا قبل إجراء هذه التعديلات عن تأجيل المباراة المشار إليها إلى ما بعد مباراة الأهلي والزمالك. ولم يصادر الأهلي على حقوق المنافس طالما اتحاد الكرة سيراعي تطبيق هذا المبدأ عند تحديده مواعيد مباريات كل الأندية. وقام الأهلي بمخاطبة اتحاد الكرة بتاريخ 9-2-2019 لمعرفة أسانيده في قرار التأجيل خاصة وأن الأهلي هو الطرف الأول والمنظم للمباراة ولم يرد الاتحاد عليه حتى الآن.

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3- لم يلتزم اتحاد الكرة بالمبدأ الذي أستند إليه في قرار تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري إلى ما بعد مباراة الأهلي والزمالك يوم 30 مارس وتمت الإشارة إليه في البند السابق. وقرر الاتحاد في تعديلاته الجديدة أن يلعب الأهلي مع الجونة يوم 24-2-2019 للمرة الثانية هذا الموسم في الدوري. في الوقت الذي لم يلعب فيه فريق الجونة مباراته مع الإسماعيلي المؤجلة من الدور الأول ولم يتحدد لها موعدًا حتى الآن. وإذا كان البعض يربط بين قرار التأجيل ومبدأ تكافؤ الفرص عند الحديث عن المنافسة في مقدمة الجدول. فالمنافسة بنفس القوة بين الأندية التي تصارع من أجل البقاء في الممتاز. والبطل يتحدد بنتائجه مع كل الفرق وليس فرق المقدمة فقط. كما أن المبادئ لا تتجزأ لا في المقدمة. ولا في القاع لتحقيق العدالة بين الجميع.

4- لم يلتزم اتحاد الكرة أيضًا بالمبدأ الذي أستند إليه في قرار تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز التي كان مقرر لها يوم 2-10-2018 ضمن فعاليات الأسبوع التاسع للدوري بناءًا على طلب نادي الزمالك والذي رفض في ذلك الوقت مواجهة نادي بيراميدز قبل أن يلعب الأخير مباراته المؤجلة مع الأهلي وكان اتحاد الكرة يعلم أن تأجيل لقاء بيراميدز والأهلي الذي أستند إليه الزمالك في طلبه كان بسبب انشغال الأهلي بلقاء هورويا كوناكري الغيني في نفس الأسبوع في إياب دور الـ8 لدوري الأبطال ويعلم أيضًا أن مسابقة الدوري في مراحلها الأولى والمنافسة في المقدمة لم تتحدد بشكل واضح يستدعي التأجيل. ويعلم الحاجة لاستثمار كل الوقت لإقامة المباريات للانتهاء من المسابقة قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية في يونيو المقبل ومع كل هذا وافق الاتحاد على التأجيل لكن وبنفس المنطق وتحقيقًا للعدالة كان يجب على اتحاد الكرة في تعديلاته الجديدة أن يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك بعد الموعد المحدد لمباراة الأخير المؤجلة مع الإسماعيلي من الأسبوع العاشر والتي كان مقررًا لها 6-10-2018 وتحدد لها في التعديلات الجديدة يوم 18-4-2019 وبالتالي بات من حق الأهلي أن يرفض مواجهة الزمالك يوم 30 مارس استنادا إلى المبدأ الذي طبقه اتحاد الكرة عندما قرر تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز في الأسبوع التاسع لاسيما وأن الاتحاد هو ذات الاتحاد الذي استجاب لرغبة الزمالك وقرر تأجيل مباراته مع بيراميدز لحين أن يلعب الأهلي مباراته المؤجلة مع بيراميدز.

5- قام الأهلي بمخاطبة اتحاد الكرة بتاريخ، 10-2-2019 وأبلغه برفضه القاطع لاستبدال أي مباراة في بطولة الدوري بأخرى في مسابقة الكأس وكان يقصد مباراته مع نادي بيراميدز في الدوري التي كان محدد لها يوم 28-2-2019 احتراما لجدول الدوري المضغوط "مباراة كل 3 أيام" والمعلن من جانب الاتحاد حتى 30 مارس والذي لم يأت بين مواعيده أي مباراة للأهلي في بطولة الكأس. ولم يصادر الأهلي على رغبة الطرف الأخر في التأجيل إذا رأى الاتحاد ذلك ومع هذا تمت تلبية رغبة نادي بيراميدز وتقرر تأجيل المباراة المشار إليها ورفض اتحاد الكرة طلب الأهلي باحترام جدول الدوري وعدم استبدال ذات المباراة بمواجهة الفريقين في الكأس ناسفًا مبدأ العدالة بين الأندية المتنافسة والاستجابة لرغبة طرف على حساب الأخر ليطرح الكثير من علامات الاستفهام.

6- جاء في تعديلات اتحاد الكرة أيضًا الإشارة إلى إقامة بقية مباريات الكأس بدون حضور جماهيري بالرغم من انطلاق الأدوار الأولى للمسابقة بحضور الجماهير وفقًا لخطاب وزارة الداخلية رقم "3436" والوارد إلى الاتحاد 1-9-2018 بالموافقة الأمنية على عودة الجماهير لحضور مباريات كرة القدم ولم يأت في خطاب الداخلية أن الموافقة الأمنية خاصة بمباريات الدوري فقط ولم يلتفت الاتحاد إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات الدولة لتحقيق العودة الكاملة للجماهير في المدرجات قبل بطولة الأمم الأفريقية فضلًا عن الدور البارز لرجال الأمن الذين يستحقون التحية بعد نجاح التجربة الجماهيرية خلال الفترة الماضية وبدلًا ما يقوم الاتحاد بالعمل على زيادة عدد الجماهير المسموح بحضورها راح يعود بالملف إلى نقطة الصفر ويقرر حرمان الأندية الشعبية من جماهيرها في بطولة الكأس لما تمثله هذه الجماهير من دعم معنوي ومالي لأسباب غير مفهومة.

7- اتحاد الكرة وهو يعلم أن بطولة الأمم الأفريقية ستقام في ضيافة مصر ولن تنته فعاليتها قبل 19-7-2019 ويعلم أيضًا أن دوري أبطال أفريقيا في نسخته الجديدة سوف ينطلق 9-8-2019 ويعلم أن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تجبره "الاتحاد" على إبلاغ "كاف" بالفرق المصرية المشاركة في دوري الأبطال قبل موعد انطلاقها بفترة كافية لتصنيف الفرق وتحديد مواجهات الأدوار التمهيدية ودور الـ32 ويعلم أيضًا أنه ينتظر موقف "خروج" الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية لاستغلال المساحات الزمنية المتبقية قبل كأس الأمم لتسكين بقية مباريات الدوري التي لم يعلن لا عن مواعيدها أو الملاعب التي تقام عليها في تعديلاته الأخيرة ورغم كل هذا أصر الاتحاد في تعديلاته الجديدة على تحديد مواعيد مباريات الكأس وسط جدول الدوري وهو نفس الاتحاد الذي أعد الجدول السابق وآثر تأجيل مباريات الكأس لمواعيد لاحقه نظرًا لضيق الوقت بهدف استكمال بطولة الدوري أولًا.