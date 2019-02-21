مصدر باتحاد الكرة: رئيس الزمالك تظلم بشأن إيقافه .. والقرار 7 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

قال مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن رئيس الزمالك أرسل تظلمًا للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن قرار منعه من حضور مباريات الفريق في المسابقات المحلية.

وكانت لجنة القيم بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت مؤخرًا معاقبة رئيس الزمالك بمنعه من حضور المباريات لمدة ثلاثة أشهر على خلفية شكوى الأهلي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن تظلم رئيس الزمالك تم قبوله شكلا حيث من المقرر أن يتم إصدار القرار بشأن التظلم في السابع من مارس المقبل.

وكشف المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه- أن رئيس الزمالك استند خلال تظلمه بأنه عضو في مجلس النواب ويمتلك حصانة برلمانية مما يتيح له حضور المباريات.