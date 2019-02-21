خبير لوائح لمصراوي يكشف مفاجأة حال انسحاب الأهلي من الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

قال محمد فضل الله خبير اللوائح ومستشار هيئة الرياضة بالإمارات، إن من حق اتحاد الكرة المصري سحب ترخيص أي نادي يشارك في البطولات الإفريقية إذا لم يلتزم بمعايير المسابقات المحلية.

فضل الله أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، مساء الخميس :"الأندية ملزمة بالمشاركة في المسابقات الرياضية المحلية، وإذا إنسحب يحق للاتحاد سحب رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية".

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وتابع :"ترخيص النادي للعب وفقًا لمعايير الاتحاد الإفريقي".

وكان مصدر من داخل النادي الأهلي أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الفريق قد ينسحب من كأس مصر بسبب تبديل مواجهة بيراميدز من الدوري للكأس (طالع التفاصيل).

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، أرسل خطابًا لأندية الدوري الممتاز للتأكيد على عدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها كشرط أساسي لتجديدها (طالع التفاصيل).