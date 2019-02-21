محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365
كشف مصدر مقرب من اللاعب محمود علاء نجم الزمالك عن موقفه من مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام بتروأتليتكو الأنجولي بالكونفدرالية.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة أمام بتروأتليتكو الأنجولي يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمراسل "الخليج 365" أن اللاعب سيغيب عن المباراة بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة، حيث يخضع لبرنامج علاجي في الفترة الحالية.
وكان علاء قد غاب عن صفوف الزمالك خلال مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.
جدير بالذكر أن الزمالك يتواجد في المركز الأخير بالمجموعة الرابعة لبطولة الكونفدرالية برصيد نقطة واحدة، بينما يتصدر نصر حسين داي المجموعة برصيد 4 نقاط يليه بترو أتلتيكو ثم جورماهيا ولكل منهما 3 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر يكشف لـ "الخليج 365".. موقف محمود علاء من مباراة بترو أتليتكو بالكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.