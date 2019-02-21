مصدر يكشف الاجراءات التى سيتخذها الأهلي فى حالة عدم تراجع اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

كشف مصدر في النادي الأهلي أن الفريق الأول لكرة القدم لن يُشارك في كأس مصر إذا لم يتم تعديل موعد مباراة الأحمر أمام بيراميدز.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أجرى تعديلات في جدول مباريات الدوري والكأس ومن أبرزها تبديل مواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري لتكون مباراة الدور الـ16 من كأس مصر.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الخميس أنه في حال لم يتم تعديل مباراة الأهلي وبيراميدز فلن يخوض الفريق مباريات الكأس.

وكان نادي بيراميدز قد أصدر بيانًا صحفيًا اليوم الخميس أكد فيها أنه لن يقبل وجود أي تعديلات من جديد على جدول الدوري.