اتحاد الكرة للأندية: تجديد التراخيص شرط للمشاركة في البطولات الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، خطابًا لأندية الدوري الممتاز للتأكيد على عدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها كشرط أساسي لتجديدها.

وتمنح هذه التراخيص الأندية حق المشاركة في البطولات الإفريقية (دوري أبطال إفريقيا - الكوندفرالية الإفريقية).

وجاء خطاب الاتحاد المصري وفقًا للمادة 9-1 (المعايير)، بالإضافة إلى الإقرار الموقع من قبل الأندية في هذا الخصوص ومن بينه الالتزام بالمشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد خاصة الدوري وكأس مصر.

جدير بالذكر أن الأهلي والإسماعيلي يشاركان حاليًا في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، في المقابل يمثل الزمالك الأندية المصرية في مسابقة الكوندفدرالية بعد خروج المصري البورسعيدي من الدور الأول.