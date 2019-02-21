هانى ابوريدة واحمد احمد كتب - كريم عبد المحسن: قام السيد/ أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم بزيارة لمقر الاتحاد المصري لكرة القدم ، وكان فى استقباله المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وأحمد شوبير نائب الرئيس وأحمد مجاهد وعصام عبدالفتاح عضوي مجلس الإدارة.

وأكد أحمد خلال الزيارة على الدور الاتحاد وأحمد شوبير نائب الرئيس وأحمد مجاهد وعصام عبدالفتاح عضوي مجلس الإدارة.وأكد أحمد خلال الزيارة على الدورالكبير الذي يلعبه المهندس هاني أبو ريدة على مستوى الكرة الأفريقية وثقته في الاتحاد المصري وخبراته في تنظيم البطولات الكبرى، كما أكد أيضًا على التعاون الكامل بين الاتحادين من أجل إنجاح البطولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو ريدة يستقبل أحمد في اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.