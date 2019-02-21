أبو ريدة يستقبل أحمد في اتحاد الكرة

هانى ابوريدة واحمد احمدكتب - كريم عبد المحسن:
قام السيد/ أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم بزيارة لمقر الاتحاد المصري لكرة القدم ، وكان فى استقباله المهندس هاني أبو ريدة رئيسالاتحاد وأحمد شوبير نائب الرئيس وأحمد مجاهد وعصام عبدالفتاح عضوي مجلس الإدارة.
وأكد أحمد خلال الزيارة على الدور
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