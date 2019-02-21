التظلمات تحفظ شكوى شيحة ضد الشيخ..وإنهاء الأزمة وديًّا

المحامى احمد سمير الحفناوي كتب - كريم عبد المحسن: كشف أحمد سمير الحفناوي محامي أحمد الشيخ لاعب الأهلي، أن لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، قررت حفظ شكوى محمد شيحة وكيل اللاعبين ضد أحمد الشيخ لاعب الأهلي. شيحة وكيل اللاعبين ضد أحمد الشيخ لاعب الأهلي. قال الحفناوي في تصريحات خاصة، إنه تم إنهاء الأزمة بشكل ودي بين الشيخ وشيحة مع عدم إلزام اللاعب بأي تكاليف مادية. كان شيحة قدم شكوى ضد اللاعب، لعدم حصوله على 260 ألف جنيه من عائد انتقاله للأهلي من المقاصة.

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