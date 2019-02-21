التظلمات تحفظ شكوى شيحة ضد الشيخ..وإنهاء الأزمة وديًّا

كشف أحمد سمير الحفناوي محامي أحمد الشيخ لاعب الأهلي، أن لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، قررت حفظ شكوى محمدشيحة وكيل اللاعبين ضد أحمد الشيخ لاعب الأهلي.
قال الحفناوي في تصريحات خاصة، إنه تم إنهاء
كان شيحة قدم شكوى ضد اللاعب، لعدم حصوله على 260 ألف جنيه من عائد انتقاله للأهلي من المقاصة.
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