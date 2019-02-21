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أحمد الشيخ يخضع للتحقيق في اتحاد الكرة

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أحمد الشيخ لاعب الأهلى
كتب - كريم عبدالمحسن:

 علمت "الوفد" أن أحمد الشيخ، لاعب الأهلي، حضر إلى مقر اتحاد الكرة، بعدما استدعته لجنة التظلمات

للتحقيق، في شكوى محمد شيحة، وكيل اللاعبين، ضده.
 قدم محمد شيحة شكوى ضد اللاعب للحصول على مبلغ 260 ألف جنيه، عبارة عن نسبة الوكيل من انتقال أحمد الشيخ للأهلي قادمًا من صفوف المقاصة.
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