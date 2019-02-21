- 1/2
- 2/2
بدأ مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعه، صباح اليوم الخميس، بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الكاتب الصحفى خالد توحيد، رئيس قناة النادى، الذى وافته المنية صباح الثلاثاء الماضى، بعد أزمة قلبية تعرض لها أثناءأداء صلاة الظهر فى النادى.
يجتمع مجلس إدارة النادى لمناقشة تعديلات جدول الدورى والمواعيد الجديدة لمباريات الكأس، واتخاذ ما يلزم من قرارات لحفظ حقوق النادى المشروعة.
ويقام عزاء الراحل رئيس قناة الأهلى الدكتور خالد توحيد عقب صلاة المغرب، اليوم الخميس، بمسجد عمر مكرم "للرجال فقط"، على أن يكون عزاء السيدات فى المنزل.
كانت مراسم جنازة خالد توحيد شُيّعت عقب صلاة ظهر أمس الأول الثلاثاء، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، قبل أن يتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس إدارة الأهلي يقف دقيقة حدادًا على روح خالد توحيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.