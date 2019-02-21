مجلس إدارة الأهلي يقف دقيقة حدادًا على روح خالد توحيد

مجلس إدارة النادى الأهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

بدأ مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعه، صباح اليوم الخميس، بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الكاتب الصحفى خالد توحيد، رئيس قناة النادى، الذى وافته المنية صباح الثلاثاء الماضى، بعد أزمة قلبية تعرض لها أثناء

أداء صلاة الظهر فى النادى.

يجتمع مجلس إدارة النادى لمناقشة تعديلات جدول الدورى والمواعيد الجديدة لمباريات الكأس، واتخاذ ما يلزم من قرارات لحفظ حقوق النادى المشروعة.

ويقام عزاء الراحل رئيس قناة الأهلى الدكتور خالد توحيد عقب صلاة المغرب، اليوم الخميس، بمسجد عمر مكرم "للرجال فقط"، على أن يكون عزاء السيدات فى المنزل.

كانت مراسم جنازة خالد توحيد شُيّعت عقب صلاة ظهر أمس الأول الثلاثاء، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، قبل أن يتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.