أمين صندوق نادى بنى سويف: المجلس أحالنى للتحقيق ولم يناقش الاستقالة المسببة

على سليم رئيس نادى بنى سويف

محسن عبد الكريم

أحال مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى، برئاسة على سليم باهر الزعيرى أمين الصندوق المستقيل إلى التحقيق عقب عدوله عن الاستقاله فى اجتماع طارئ عقد بالنادى الرياضى.

كشف مجلس إدارة نادي بنى سويف الرياضي، خلال جلسته التى عقدت بحضور 6 أعضاء برئاسة رئيس مجلس إدارة نادي بنى سويف وفى غياب امين الصندوق الحالى المكلف بتيسير اعمال صندوق النادى احمد سيف لظروفه المرضية وغياب امين الصندوق السابق المستقيل رغم طلبه بالعدول عن الاستقالة التى قدمها منذ 7 أيام وموافقة مجلس إدارة نادي بنى سويف عليها.

مشيرا إلى أن مجلس الادارة فوجىء بقيام أمين الصندوق بتقديم إستقالة من منصبه ، بعد محاولات عديدة من قبل اعضاء المجلس بمحاولة إثنائه عن الاستقالة، إلا أنه

أصر على تقديمها.



وتم عرضها على مجلس الادارة وبناء على رغبته تم قبولها ، وفوجئنا قيام أمين الصندوق بعد قبول الاستقالة من قبل المجلس الموقر ، بطلب منه مرة اخرى بسحب الاستقالة ، وتم عرض طلبه على مجلس الادارة مرة أخرى الا أن المجلس احاله إلى التحقيق طبقا للائحة الاسترشادية التى اقرتها الجمعية العمومية للنادى واللجنة الأولمبية.

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وأشار "مجلس الإدارة " "ما قام به أمين الصندوق أمر غير مقبول على الإطلاق"، أن يحاول عدد من زملائه اثنائه عن الاستقالة ويصر عليها لمبررات غير واضحة ، ثم بعد 7ايام يقدم طلبا لسحبها، وواصل مجلس الإدارة

حديثه قائلا "ما قام به امين الصندوق من استقالة غير مبررة دعا المجلس إلى التوضيح لاعضاء الجمعية العمومية للنادى عن طريق بيان على الموقع الرسمي"ليتابع الاعضاء تطورات الاستقالة من جانب امين الصندوق وحتى تكون هناك شفافية كاملة من جانب المجلس لاعضائه الذين منحوهم ثقتهم فى انتخابات حرة.

وتسبب امين الصندوق فى تعطيل اعمال النادي التى تخدم أعضاء النادي فى مختلف الأنشطة، من جانبه وصف المحاسب باهر الزعيرى امين الصندوق قرار المجلس باحالته للتحقيق بانه قرار غريب لاخراجه من المشهد امام الجمعيه العموميه وابدى استغرابه من احالته للتحقيق عقب عدوله عن الاستقاله فى نفس الوقت لم يناقش المجلس الاستقاله المسببه التى تقدم بها وارجع الزعير ى عدوله عن الاستقاله تنفيذا لرغبة اعضاء الجمعيه العموميه ولحين انتخاب امين صندوق فى اقرب جمعيه عموميه للنادى.



وتابع ان منظومة العمل تسير بشكل طبيعى فى التوقيع على الشيكات قبل وبعد الاستقاله وحتى كتابة هذه السطور.