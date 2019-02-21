اونلاين | yalla shoot.. مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر | كورة ستار | الاسطورة لايف

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yalla shoot.. مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر | كورة ستار | الاسطورة لايف

يحل فريق الهلال ضيفا صعب المنال على نظير نادي الاتحاد في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس،ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم، مجانا مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم.

رابط سريع اتش دي مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد:

في مباراة نارية بكلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد، يأمل الاتحاد في أن يُحقق الفوز وذلك من أجل الهروب من مراكز الهبوط في جدول الترتيب، بينما يرغب الهلال في تحقيق الفوز وذلك للاستمرار في الانفراد بصدارة الدوري، وتُقام مباراة الاتحاد والهلال اليوم الخميس في تمام الساعة 7:25 بتوقيت القاهرة الـ8:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث يحتضن ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة اللقاء.

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كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد:

وكان نادي الاتحاد تعادل في الجولة العشرين من بطولة الدوري مع نادي الرائد بهدف لكل فريق، بينما فاز الهلال على نادي القادسية برباعية مقابل هدف، ويذكر أن لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد كان أبدى غضبه الشديد من الأداء التحكيمي في مباراتي الاتحاد أمام التعاون والرائد، ليتقدم بخطاب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك من أجل الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي بداية من حكم الساحة وحتى حكم الـVAR نظرًا لأن وضع الاتحاد لا يحتمل أي أخطاء تحكيمية خلال الفترة المقبلة، كون الاتحاد يصارع على النجاة من الهبوط.

بث مباشر الهلال والاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي:

وكانت نتيجة مباراة الهلال والاتحاد في الدور الأول انتهت بفوز أزرق العاصمة على العميد بثلاثية مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأمير” فيصل بن فهد” الملز” في الرياض، وسجل ثلاثية الهلال كل من” محمد كنو وبافيتيمبي جوميز وكارلوس إدواردو”، بينما سجل هدف نادي الاتحاد اللاعب الصربي ألكسندر بيزيتش.

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