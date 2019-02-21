رياضة | "خناقة" في لقاء البلدية والجزيرة بالقسم الثاني (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خناقة" في لقاء البلدية والجزيرة بالقسم الثاني (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ملعب بلدية المحلة والتي يقام عليه مواجهة بين فريقي بلدية المحلة والجزيرة بالجولة 18 للمجموعة الثالثة بحري بدوري القسم الثاني، تعدي لاعبي الجزيرة علي "ميدو سلامة" حكم المباراة، واشتباكات بين اللاعبين.

وذلك اعتراضا علي قرارات الحكم، وتدخل الأمن لإخراج الحكام بين الشوطين، كما اشتبك لاعبي البلدية والجزيرة، واداريين الفريقين.

وحطم أحمد خير أبوالسعود حارس الجزيرة "كرسي" دكة البدلاء، قبل أن يتدخل زملاؤه في الفريق بادخالة حجرة اللاعبين.

وكان قد انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، ويدير المبارة ميدو سلامة حكما، وعاونه احمد فوزي، ومحمد مصطفي، وشريف مهني.